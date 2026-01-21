La Can-Am Pulse marque l’entrée de Bombardier Recreational Products (BRP) dans le monde du deux-roues électrique, et le retour de Can-Am dans le milieu de la moto. Elle combine performances, agilité, et autonomie calibrée pour l’urbain et le péri-urbain.
Légère et accessible
La moto impose une allure à la fois futuriste et musclée : lignes anguleuses, phare avant LED et coloris flashy. Avec un poids de seulement 177 kg, c’est une moto très légère pour sa catégorie. Sa hauteur de selle de 784 mm la rend accessible, tandis que son empattement court (1 412 mm) et son rayon de braquage réduit en font une marchine redoutable en zone urbaine.
Puissance, autonomie et châssis
Le moteur Rotax E-Power développe 47 ch en crête et un couple maximal de 72 Nm disponible à l’arrêt. De fait, la machine dispose d’une accélération vigoureuse et des performances proches des motos thermiques 500-650 cm³ compatible A2. La vitesse maximale est de 130 km/h pour préserver autonomie et longévité de la batterie, le tout ajustable selon 4 modes moteur : normal, eco, rain et sport+.
En parlant batterie, la Can-Am Pulse embarque un pack lithium-ion de 8,9 kWh refroidi par liquide, offrant des performances constantes même par forte chaleur. L’autonomie officielle atteint 160 km en usage urbain et 130 km en cycle mixte WMTC. C’est "peu", mais sans doute suffisant pour les petits trajets.
Car grâce au chargeur embarqué et au refroidissement actif, la recharge de 20 % à 80 % s’effectue en seulement 50 minutes sur une borne Level 2 (Type 2 / J1772 selon les marchés). Le freinage régénératif actif et passif permet de récupérer de l’énergie à chaque décélération.
Le châssis de la Can-Am Pulse est plutôt bien doté : fourche inversée KYB de 41 mm, mono-amortisseur Sachs réglable en précharge, freins J.Juan avec disque avant 320 mm et pneus Dunlop Sportmax GPR-300 en 110/70 et 150/60 R17.
Can-Am Pulse : fiche technique
Moteur et batterie :
Type : Rotax E-Power, refroidi par liquide
Puissance : 47 ch (35 kW) crête / 27 ch (20 kW) continue
Couple : 72 Nm de 0 à 4 600 tr/min
Batterie : 8,9 kWh lithium-ion, refroidissement liquide
Autonomie : jusqu’à 160 km en ville / 130 km en mixte (WMTC)
Recharge : 20-80 % en 50 min (Level 2)
Accélération : 0-100 km/h en 3,8 s
Vitesse max : ≈ 130 km/h
Dimensions et poids :
Hauteur de selle : 784 mm
Longueur : 2 030 mm
Largeur : 947 mm
Hauteur min : 1 171 mm
Empattement : 1 412 mm
Poids à sec : 177 kg
Partie cycle :
Suspensions : KYB 41 mm inversée (avant) / SACHS réglable (arrière) – débattement 140 mm
Freins : Disque 320 mm + étrier 2 pistons (avant) / 240 mm + 1 piston (arrière)
Pneus : Dunlop Sportmax GPR-300 110/70 R17 (avant) – 150/60 R17 (arrière)
Equipements techno :
Modes de conduite : Normal, ECO, Rain, Sport+
Équipements : Écran 10,25″ Apple CarPlay, régénération active/passive, chargeur embarqué
Prix : à partir de 16 999 euros