Après la Triumph Trident 660 et son problème de béquille, ce sont les Speed Triple 1200 RS et RR qui sont concernées par une campagne de rappel. Lors de nombreux tests, la firme britannique a détecté des risques de blocage de la roue en arrière. En cause ? Les vis de serrage du frein arrière ont un filetage défectueux qui, avec les vibrations, peuvent entrainer leurs désolidarisations progressives. Une affection majeure pour la sécurité des détenteurs des deux modèles.

Les modèles concernés sont les Speed Triple 1200 RS commercialisées entre le 3 février 2021 et le 11 février 2022 et les Speed Triple 1200 RR livrées entre le 2 septembre 2021 et le 8 février 2022.

De fait, Triumph invite ses clients à prendre rendez-vous avec leur concessionnaire au plus vite afin de procéder au remplacement des vis de fixation. Bien entendu, l’opération est prise en charge en garantie.