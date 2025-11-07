Le concept CFMoto V4 SR-RR marque l’entrée fracassante de la marque chinoise sur le segment des superbikes premium. Dévoilée en prototype à l’EICMA 2025, la machine intègre un moteur V4 à 90°. L’aboutissement du concept "Master of Speed", présenté l’année dernière au salon de Milan. La marque chinoise n’en finit plus de nous surprendre.

Design agressif et aérodynamique de pointe

La CFMoto V4 SR-RR arbore des lignes acérées inspirées du MotoGP, en témoignent ses ailerons actifs. Greffés aux carénages en fibre de carbone, ils s’ajustent en temps réel pour générer un appui jusqu’à 10 kg à haute vitesse. Le réservoir de 16 litres et la selle perchée à 830 mm favorisent autonomie et accessibilité. Le poids annoncé serait inférieur à 200 kg en ordre de marche.

Un moteur V4 inédit (qui pourrait bien faire trembler Ducati)

Au cœur de la bête, le V4 maison de 997 cm3 refroidi par liquide délivre 210 ch et 114 Nm de couple avec 300 km/h de vitesse de pointe. Il est associé à une boîte 6 vitesses, un quickshifter bidirectionnel et un échappement Akrapovic en titane.

Châssis affûté et gros équipement techno

La CFMoto V4 SR-RR repose sur un cadre monocoque en aluminium avec moteur porteur, suspendu par une fourche et un amortisseur semi-actif Öhlins. Coté freinage, c’est Brembo qui s’en occupe avec des étriers Hypure 4 pistons (disques de 320 et 240 mm) couplés à un ABS en virage Bosch.

Au guidon, l’écran TFT de 6,5 pouces électronique permet d’ajuster l’IMU 6 axes gérant les modes de conduite (Race, Track, Rain), le contrôle de traction, l’anti-wheeling et le launch control.

Si cette fiche technique n’a rien de définitif - concept oblige - l’ensemble est cohérent avec les standards des hypersports premium, Ducati Panigale V4 et BMW S 1000 RR en tête. A suivre.