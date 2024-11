Dévoilée il y a quelques mois en Chine, la CFMoto 675 SR-R est officialisée en Europe. Outre une esthétique proche de la 450 SR, sa particularité, c’est son moteur : un 3 cylindres en ligne de 674 cm3 développant 89,7 ch à 11 000 tr/min et 68 Nm de couple à 8 250 tr/min. De quoi faire trembler la nouvelle Triumph Daytona 660 ?

Des valeurs légèrement en baisse (95 ch et 70 Nm auparavant), sans doute pour se caler aux normes antipollution Euro 5 +. Le moteur revendique tout de même une vitesse de pointe de 220 km/h et un 0 à 100 km/h abattu en 3,6 secondes (!). Il est servi par un embrayage antidribble et un quickshifter de série.

La position est sportive sans être radicale, en témoignent ses guidon bracelets placés au dessus du té de fourche. Mais la présence d’ailerons sur les carénages et d’écopes de refroidissement sur le freinage avant ne laissent aucun doute sur les vocations de la machine. Même constat coté équipement moderne (mais modeste !), avec son éclairage full LED, son contrôle de traction et son écran TFT de 5 pouces.

La partie cycle se compose d’un cadre en acier léger CrMo, suspendu par KYB (fourche inversée de 41 mm, amortisseur réglable). Le freinage est assuré par des étriers radiaux J.Juan mordant deux disques de 300 mm à l’avant, et un disque de 240 mm à l’arrière. L’ensemble ne pèse que 189 kg.

La CFMoto 675 SR-R devrait débarquer courant 2025 en France, à un tarif (hélas) encore indéterminé.

CFMoto 675 NK : après la Daytona, voici la Street Triple de l’empire du milieu

CFMoto ne fait pas les choses à moitié en nous présentant également une version roadster de sa 675 SR-R, la 675 NK (comme "naked"). Elle hérite donc du moteur et de la partie cycle de de sa sœur carénée, tout en adoptant du style esthétique de la CFMoto 800 NK. On retrouve aussi les écopes latérales (carénages et coques de freins) de la sportive.

La CFMoto 675 NK est équipée, comme la 675 SR-R, d’un écran TFT, d’un éclairage LED, d’un quickshifter de série et d’un contrôle de traction. Point trop n’en faut pour ce type de machine, et c’est très bien. Roadster oblige, le guidon est plat pour une position droite et plus confortable.

Reste à connaitre, comme sa déclinaison sportive, son tarif et sa sortie en concession.