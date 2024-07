Lors du salon "Motor China" en mai dernier, CFMoto présentait un concept de sportive assez détonnant. Baptisée 500 SR VOOM, la moto se distingue surtout par son esthétique à mi-chemin entre futurisme et néo-rétro, soulignée par son carénage intégral et ses deux phares ronds cerclés à LEDs. Même topo à l’arrière, avec sa selle passager surélevée, ses deux feux ronds et son double silencieux surélevé.

Une réussite (ou pas), qui ne laissera pas indifférent ! Avec la 675 SR-R c’est le deuxième concept de sportive, dévoilé au CFMoto Day 2023, à être officialisé.

Bientôt face à la Kawasaki ZX-4R ?

Quand on regarde de plus près, on pense tout de suite à la nouvelle Kawasaki ZX-4R. Pourquoi ? Son moteur, bien sûr ! Car si la 450 SR est mue par un bicylindre, et si la prochaine 675 SR-R tape dans le 3 cylindres façon Triumph Daytona 660, la 500 SR VOOM fera rugir un petit 4 cylindres sportif de 499 cm3, atteignant les 15 700 tr/min ! Développant 83 ch à 12 500 tr/min et 49 Nm de couple à 10 000 tr/min, il est associé à une boite 6 vitesses, un embrayage anti-dribble et un quickshifter de série.

Coté châssis, la moto se pare d’une fourche inversée de 41 mm et d’un amortisseur, tous deux entièrement réglables. Le freinage ABS est assuré par deux disques de 300 mm avec étriers radiaux double piston à l’avant, et un disque de 220 mm avec étrier flottant à l’arrière.

Le poids est annoncé est de 194 kg tous pleins faits (réservoir de 15,5 litres). L’empattement de 1395 mm, les jantes de 17 pouces et la hauteur de selle de 798 mm devraient favoriser l’accessibilité et la maniabilité de la machine. Technologiquement, la moto devrait être à la pointe, avec un compteur TFT connecté, un contrôle de traction ajustable sur plusieurs niveaux et des modes moteur.

Reste à savoir si cette 500 SR VOOM signé CFMoto débarquera chez nous. En tout cas, on a hâte de la voir ! Peut être au prochain salon de Milan ?