CFMoto ne cesse de monter en gamme, mais aussi en cylindrée. On l’a vu avec le concept de superbike V4 SR-RR dévoilé à Milan, mais aussi avec la CFMoto 1000 MT-X, nouvelle variante dans la famille MT. Elle hérite du look de la 800 MT-X sortie récemment.

KTM inside

Si la CFMoto 800 MT est conçue sur la plateforme des KTM 790, le bicylindre LC8c a évolué au fil des ans pour atteindre 890 cm3 puis 990 cm3. On ne sera donc pas surpris de voir le moteur de la KTM 990 Duke cadencer la nouvelle CFMoto 1000 MT-X... avant KTM et sa 890 Adventure ! De quoi convaincre les baroudeurs ou routards qui jugeaient la motorisation de la 800 MT "trop légère".

Installé dans le cadre de la 800 MT-X pour la faire évoluer en "1000", le moteur de 946,2 cm3 délivre 111 ch à 8 500 tr/min et 105 Nm de couple à 6 250 tr/min. Il est associé à un embrayage assisté antidribble, une boîte 6 vitesses, une injection électronique Bosch MSE 9.0 et un réservoir de 22,5 litres. La moto n’affiche que 222 kg en ordre de marche, soit seulement 2 kilos de plus que la 800 MT-X.

Le cadre tubulaire en acier est équipé d’une fourche inversée KYB de 48 mm (230 mm de débattement), d’un amortisseur KYB arrière réglable (190 mm de débattement) et de jantes à rayons de 21 et 18 pouces, chaussées par des pneus Pirelli Scorpion STR. Le freinage est confié à Brembo et ses étriers radiaux pinçant des disques de 320 mm et 260 mm. La centrale IMU 6 axes Bosch pilote le contrôle de traction TCS, l’ABS sur l’angle et les 5 modes moteur.

A l’instar de la 800 MT-X, la 1000 MT-X dispose d’une foule d’équipements de série, tels qu’un écran TFT de 8 pouces, un indicateur de pression des pneus, un shifter, un régulateur de vitesse, des poignées chauffantes, une bulle et un guidon réglable.

D’après les premières rumeurs, le prix de la CFMoto 1000 MT-X ne dépasserait pas les 13 000 euros. Elle débarquerait en concession courant 2026.

CFMoto 1000 MT-X Crafted : la déclinaison premium

Le constructeur chinois a profité de sa présence à Milan pour présenter une version plus haut de gamme de sa nouvelle 1000 MT-X. Rebaptisée "1000 MT-X Crafted", cette variante reçoit des protections Acerbis, de la bagagerie Givi et un échappement Akrapovic. La moto s’habille de finitions couleur bronzes pour se distinguer de l’édition standard.

CFMoto 1000 MT-X : fiche technique

Moteur :

Type : Bicylindre en ligne

Refroidissement : liquide

Cylindrée : 946,20 cm3

Puissance : 112,80 ch à 8 500 tr/min

Couple : 105 Nm à 6 250 tr/min

Boîte : 6 rapports et shifter de série

Transmission : par chaîne

Partie cycle :

Cadre : Treillis tubulaire en acier

Suspension avant : Fourche inversée KYB de 48 mm, débattement de 230 mm

Suspension arrière : Mono-amortisseur KYB, débattement 230 mm

Freinage avant : 2 disques Brembo de 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons

Freinage arrière : 1 disque Brembo de 260 mm, étrier 2 pistons

Roue avant : 90 / 90 - 21

Roue arrière : 150 / 70 - 18

Dimensions et poids :

Réservoir : 22,5 litres

Hauteur de selle : réglable de 830 mm à 870 mm

Longueur : 2 288 mm

Largeur : 945 mm

Hauteur entre 1 426 mm et 1 476 mm

Empattement : 1 525 mm

Poids à sec : 199 kg

Poids tous pleins faits : 222 kg

Prix : Environ 13000 euros (estimé)