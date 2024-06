Contre toute attente, Buell annonçait son retour en 2021 avec de nouvelles motos : les fameuses 1190SX (roadster) et 1190RX "Hammerhead" (sportive), mais aussi la 1190HCR, une moto dédiée à la montée impossible, et les 1190 Baja et 1190 Super Touring.

Depuis lors, il est aussi question d’un power cruiser avec la Buell Super Cruiser 1190. La plupart de ces machines sont attendues pour 2025... Avec une sortie aux US, au Canada, puis en Europe ?

« Nous avons constaté une forte demande pour les motos hautes performances Buell à travers le monde, explique Bill Melvin, PDG de Buell Motorcycle. Nous sommes à l’écoute et nous sommes prêts à nous développer avec une distribution mondiale (...)Les motards ne cessent de nous demander "Quand ?". Nous voulons leur donner ce qu’ils réclament. »

Reste à savoir s’il est possible d’homologuer les nouvelles Buell aux normes Euro 5, sans trop perdre de caractère au change... A suivre !