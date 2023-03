Après avoir dévoilé son Super Cruiser, Buell nous revient avec une autre de ses futures machines à venir pour 2025 : la Buell Super Touring. Annoncée en 2021 puis présentée en tant que concept l’année dernière, cette sport GT musclée semble avoir acquis son look définitif, conçu en collaboration avec le designer industriel J. Ruiter.

Plusieurs changements ont été opérés : phares arrondis, écopes sur la tête de fourche et guidon réhaussé. Les agréments "touring" tels que les valises latérales et la bulle haute sont toujours au programme.

Buell SuperTouring, l’une des motos de tourisme les plus rapides au monde ?

A l’instar de la Buell Super Cruiser, on retrouve le gros bicylindre en V à 72 degrés de 1190 cm3 d’origine Rotax, déjà vu sur le roadster 1190SX et l’hypersport 1190RX Hammerhead. Il développe 185 ch à 10 600 tr/min et 138 Nm de couple à 8200 tr/min.

« Buell est de retour et se forge une solide réputation en tant que petite entreprise réactive qui fabrique des motos sur commande et offre une expérience client unique, explique Bill Melvin, PDG de Buell Motorcycle. Nous avons pris l’ADN de Buell que les clients connaissent et adorent, et l’avons appliqué au segment du tourisme et de la performance, en développant une moto haut de gamme qui orientera le marché américain en termes de vitesse, de maniabilité et de performances. »

Annoncée au prix de 21 995 $, la moto est d’ores et déjà en précommande. Mais hélas et ce, tout comme la Super Cruiser, il y a peu de chance que la moto arrive chez nous, normes antipollution Euro 5 obligent.