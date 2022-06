Situé au 18 rue Jean Marsac dans le 13ème arrondissement de la cité phocéenne, le musée de la moto fut inauguré en 1989. Installé dans une ancienne minoterie sur 5 niveaux et 1200 m2, plus de 200 motos sont présentées toute l’année.

Le moulin de la Palud qui abrite les collections du Musée de la Moto de Marseille

De la Motosacoche de 1904 à quelques motos contemporaines, plus quelques vélos anciens, l’histoire du deux roues motorisé se déroule sous les yeux des visiteurs.

Toute une scénographie avait été élaborée pour présenter un tour du monde à moto

90% des motos appartiennent à des collectionneurs privés qui mettent gratuitement leurs motos à disposition et, ainsi, font partager leur passion avec le plus grand nombre. Comme par exemple, jadis, l’exceptionnelle collection Nougier du célèbre sorcier de Saint Andiol.

Une des nombreuses Nougier qui étaient présentées au musée

Des expositions thématiques, tournantes, viennent compléter l’ensemble. Lieu vivant dédié à la moto et aux motards, convivial, le musée accueille régulièrement des groupes ou des moto-clubs qui viennent découvrir ces richesses motocyclistes représentant l’histoire des techniques et de la locomotion.

Mise en scène d’un atelier d’époque reconstitué

Le musée est également très actif « hors de ses murs » en étant moteur dans d’importantes manifestations liées au monde auto/moto : exposition d’anciennes au Bol d’Or, AutoPharo, ascension vers Notre-Dame de la Garde…

Le musée fait découvrir lors de différents évènements, ici au Bol d’Or, de superbes motocyclettes

De plus, et cela dès son ouverture, le musée s’est tourné vers son environnement immédiat, les trop fameux quartiers Nord. Mixité, insertion, découverte du patrimoine, les agents municipaux n’ont jamais ménagé leur temps pour faire découvrir toutes ces richesses. Travailleurs sociaux et enseignants des écoles environnantes y viennent avec leurs élèves et la piste d’éducation routière pour cette jeunesse est très souvent occupée, recevant plus de 3000 enfants/an !

Musée de la moto de Marseille : un risque de fermeture

Rémy Le Borgne, président des « Amis du musée de la moto de Marseille », association qui a plus de 30 ans d’existence, nous fait part de ses craintes et nous indique qu’aujourd’hui, c’est tout cela qui serait en danger. Cinq musées ont déjà été fermés à Marseille. Les économies envisagées sur le budget municipal se feraient-elles donc sur le poste « culture » ?

Rémy Le Borgne, président des « Amis du musée de la moto de Marseille »

Le musée de la moto de Marseille ne doit pas devenir une simple ligne comptable et variable d’ajustement alors même que ce même musée est un porte drapeau de la ville, reconnu au plan national comme à l’international, aussi bien sur son site historique qu’à l’extérieur, dans toutes les manifestations où il est présent.

Les motards, a commencer par ceux de la FFMC 13 (Fédération des Motards en Colère des Bouches-du-Rhône), passionnés s’il en est, sauront veiller à ce qu’il n’en soit pas ainsi.