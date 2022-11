Fruit d’un artisanat français haut de gamme, la Brough Superior Lawrence (voir notre essai dans le Moto Magazine n°378) avait attisé les regards lors de sa sortie en 2021. La marque anglaise acquise par Thierry Henriette en 2013 a profité du salon de Milan 2022 pour dévoiler sa déclinaison sportive.

Brough Superior Dagger 2023 : la lame de Lawrence d’Arabie

La version Dagger de la Lawrence est toujours aussi luxueuse... si ce n’est plus ! De nombreux éléments sont réalisés en fibre de carbone : carénages, tête de fourche, sabot moteur, garde-boue arrière et capot de selle.

Le V-Twin de 997 cm3 développant 102 ch pour 87 Nm de couple s’habille désormais d’une teinte bronze et dorée. Le silencieux, auparavant placé en hauteur sur la Lawrence, est disposé sous le moteur. Sportivité oblige, la géométrie est modifiée pour obtenir un comportement plus incisif. Par ailleurs, le guidon est raccourci et les roues affichent une taille de 17 pouces à l’avant comme à l’arrière.

Aucun prix n’a été encore communiqué. Mais on l’imagine au moins tout aussi élevé que la Brough Superior Lawrence, qui affichait la modique somme de 66 000 euros...

Brough Superior Dagger 2023 : fiche technique

Moteur :

Bicylindre en V à 88°, refroidissement liquide, 4 soupapes par cylindre

Cylindrée : 997 cm³

Alésage x course : 94 mm x 71,8 mm

Puissance : 102 CV à 9600 tr/min

Couple : 87 Nm à 7 00 tr/min

Transmission :

Embrayage : Multidisques en bain d’huile, anti-dribble

Boîte de vitesses : 6 rapports

Distribution : par chaîne et engrenages

Partie cycle :

Cadre : Cadre en titane, sous-cadre en treillis tubulaire titane

Suspension avant : Fourche en aluminium de type "Fior", amortisseur réglable en précharge et détente, débattement 120 mm

Suspension arrière : Bras oscillant en fonderie d’aluminium CNC, amortisseur réglable en précharge et détente, débattement 130 mm

Freinage et pneumatiques :

Frein avant : Double disque Beringer 320 mm. Étriers radiaux Beringer double pistons

Frein arrière : Disque Beringer 230 mm. Étriers Beringer double pistons

Roues : Jantes forgées en aluminium CNC

Pneu avant : 120/70 R17 sur jantes 3,5 pouces

Pneu arrière : 200/55 R17 sur jantes 6,25 pouces

Dimension et poids :

Poids : 200 kg

Longueur : 2240 mm

Largeur : 920 mm

Hauteur : 1090 mm

Hauteur de selle : 810 mm

Empattement : 1540 mm

Réservoir : 17 litres