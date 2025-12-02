Brabus et KTM collaborent depuis plusieurs années, avec quelques modèles exclusifs déjà sortis. Pour 2026, le célèbre préparateur allemand s’est cette fois fendu d’une version spéciale de la KTM 1390 Super Duke R Evo, version baptisée Brabus 1400 R Signature Edition.

Si l’intention est louable, le résultat est esthétiquement discutable — pour ne pas dire quasi-monstrueux —, sur base de noir profond “Midnight Veil” (voile de minuit) « aux subtiles nuances bleues ». Les lignes taillées à la serpe de la Super Duke R sont ici surchargées par une couche supplémentaire de (très légère) fibre de carbone, qui donne l’impression qu’elle a fondu. Mais les goûts et les couleurs ne se discutant pas, il se peut que cette 1400 R puisse plaire.

Dans ce cas, et si vous êtes très (très !) riche, le comportement dynamique risque de vous plaire aussi. Pas de préparation moteur, les 190 chevaux et 145 Nm. de couple du V-twin LC8 à 75° de 1 350 cm3 étant largement suffisants (!), le twin s’exprimant juste par l’intermédiaire d’une ligne d’échappement spécifique. Côté châssis, la bête reçoit, comme la 1390 R, les meilleures suspensions du catalogue WP, semi-actives car cela transforme n’importe quelle machine en tapis volant, y compris une sportive.

Côté freinage, Brembo est à la manœuvre avec des étriers radiaux à quatre pistons Hypure, avec un double disque de 320 mm de diamètre pour raccourcir les distances d’arrêt. D’autres détails comme la sellerie en cuir haut de gamme et les commandes au pied Gilles Tooling siglées Brabus devraient apporter une touche de confort et de précision supplémentaire. Mais la Super Duke étant déjà un roadster abouti, faire mieux ne sera pas évident. Le prix ? 50 649 euros (!).

Brabus 1400 R Signature Edition : l’essentiel

• 100 unités maxi pour le monde

• Développée à partir de la KTM 1390 Super Duke R EVO

• 5 modes de conduite (Street, Sport, Rain, Performance, Track)

• Ligne d’échappement spécifique avec double sortie sous la selle

• Garde-boue, habillage de réservoir, caches latéraux et sabot moteur en fibre de carbone

• Optique à Leds incorporant les deux bandes horizontales emblématiques de Brabus

• Ecran TFT couleur

• Revêtement de selle cuir Brabus et microfibre Dinamica

• Fournis d’origine : housse sur mesure, tapis d’exposition siglé Brabus, étui de clé en cuir, coffret à clef en fibre de carbone…

Brabus 1400 R : fiche technique

Moteur : V2 LC8, 1 350 cm³

Puissance : 190 ch

Couple : 145 Nm

Boîte de vitesses : 6 rapports, quickshifter

Châssis : Treillis en acier

Suspensions : WP APEX, système semi-actif

Freinage : Étriers de freins Brembo à 4 pistons Hypure (disque 320 mm

Roues : Jantes Brabus Monoblock II EVO “Platinium Edition”

Carénage : en fibre de carbone

Éclairage : Phare LED "signature"

Prix : 50 649 euros