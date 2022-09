Après plusieurs années de participation au Bol d’Argent (course d’endurance de 3 heures), le Team FMR#34 Lycée Pierre Mendes France – Mutuelle des Motards s’engage pour la première fois au Bol d’Or (course d’endurance de 24 heures) du 16 au 18 septembre 2022, c’est à dire ce week-end !

Le team FMR#34 en 2016, en compagnie d’une Yamaha MT-09 spécialement préparée pour le Bol d’Argent

L’expérience placera les compétences techniques et mécaniques de 14 lycéens à rude épreuve, tout en leur offrant une expérience professionnelle, collective et mémorable. Pour rappel, la création du Team FMR#34, née en 2015 de l’association entre la Mutuelle des Motards et le Lycée Pierre Mendès France, a pour objectif de mettre en lumière la filière maintenance moto.

Une Yamaha R1 alimentée par un carburant biomasse

L’originalité de ce nouvel engagement au Bol d’Or porte sur une Yamaha R1 préparée pour recevoir un carburant biomasse certifié 100% durable, l’Excellium Racing 100 (ER100). Une configuration inédite pour une première mondiale en compétition ! Le dit carburant, conçu par TotalEnergies à partir de résidus vinicoles (sans pétrole, ni éthanol), permettrait de réduire 65% des émissions de CO2. Le projet façonnera une étude comparative avec le Sans Plomb 98, pendant et après la course : différences de réglages, de consommations, de performances et de rejets d’émissions polluantes.

Une double aventure pour les lycéens, les 4 pilotes engagés et toute l’équipe du team FMR#34, qui devront à la fois gérer 24h de compétition, tout en tenant compte de l’aspect expérimental de la moto !

Marc Sanchez, enseignant référent et responsable du projet Team FMR#34 Lycée Pierre Mendes France – Mutuelle des Motards :

« Les objectifs de ce projet pédagogique pour nos élèves sont de découvrir le monde de la compétition, de gagner en autonomie, en responsabilité et d’améliorer leur vivre ensemble ! Pour ce Bol d’Or, 15 jeunes sont concernés : 6 BTS et 9 Bac Pro : opérations de maintenance, ravitaillement, pneus, freins, panneautage, animation des réseaux sociaux, WebTv, tâches ménagères du quotidien … grâce au soutien et à la fidélité sans faille de la Mutuelle des Motards, à nos côtés dans cette aventure depuis le début, nous pouvons prouver aux élèves qu’ils sont capables de participer à une course de moto aussi prestigieuse que le Bol d’Or, ensemble ! »