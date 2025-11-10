Après avoir surpris la sphère motarde avec la LFC 700 et son look de cruiser du futur, Benda persiste et signe à l’EICMA 2025 avec deux nouveautés et un concept bike : la Rock 707, un cruiser mid-size avec boite semi-automatique, la Dark Flag 950, cadencée par un gros V4 de 948 cm3 et le concept P51, propulsé par un flat twin hybride thermique / électrique de 250 cm3. Outre certains designs hors normes, on peut dire que Benda table "aussi" sur l’innovation technologique et mécanique.

Benda Rock 707

La Benda Rock 707 prend à revers la LFC 700 et son 4 cylindres mid-size, en proposant un V-twin de 691,6 cm³ refroidi par liquide avec transmission par courroie. Il développe 73,4 ch à 8 500 tr/min et 68 Nm à 6 500 tr/min. Le réservoir offre 16 litres de contenance et la moto affiche un poids de 215 kg à sec.

Un embrayage semi-automatique BEC MK-II est proposé en option. Il permet, à l’instar du système E-Clutch de chez Honda, de passer les vitesses sans solliciter le levier d’embrayage.

Une suspension arrière pneumatique à double chambre ajuste automatiquement la hauteur de selle entre 690 et 720 mm selon la charge, la vitesse et l’état de la route. Un système de "précharge active" proche de ceux installés sur les gros trails BMW, Harley-Davidson et Triumph. Reste à tester en condition réelle, car la pertinence d’un tel système sur un custom à selle basse pose question.

L’électronique inclut aussi un accélérateur ride-by-wire, un régulateur de vitesse, un ABS double canal, un contrôle de traction, un éclairage LED, un compteur TFT rond de 3,6 pouce et des ports USB-A et C.

Benda n’a pas encore communiqué de tarif, ni de date de commercialisation.

Benda Dark Flag 950

La Benda Dark Flag 950 souhaite s’imposer face aux ténors américain. C’est visible coté look, mais aussi coté performance moteur. Le V4 de 948 cm3 refroidi par liquide délivre 108 ch à 9 000 tr/min et 90 Nm de couple à 7 000 tr/min. Le 0 à 100 serait abattu en 3,8 secondes avec 190 km/h de vitesse de pointe. Presque un power cruiser ! Une Yamaha V-Max chinoise ?

Et ce n’est pas tout. Lorsque la température du moteur dépasse 60 °C - ou lorsque la moto est à basse vitesse - un système de désactivation des cylindres arrière se met en marche pour réduire consommation et émissions. Une technologie bien connue sur les V4 Ducati.

La partie cycle repose sur un cadre en double berceau associé à une fourche inversée YU-AN et des amortisseurs arrière réglables. Le freinage est assuré par des étriers radiaux Brembo avec ABS double canal. Le poids annoncé est de 242 kg, la hauteur de selle est perchée à 690 mm et le réservoir offre 16 litres de contenance.

L’équipement électronique comprend un écran TFT couleur connecté, un régulateur de vitesse, un contrôle de traction, un contrôle de pression des pneus, un port USB-C et un accélérateur ride-by-wire.

Tout comme la Rock 707, Benda n’a pas communiqué de prix ou de date de sortie pour sa Dark Flag 950.

Concept Benda P51

© MCN / Nye Davis

Le concept P51 étonne. Il étonne par son look (inspiré de l’aviation selon la marque) mais aussi par sa motorisation. Ce roadster "rétro-futuriste" combine un bicylindre boxer de 249 cm³ à un moteur électrique intégré à la transmission. Cette association délivre une puissance cumulée de 62 ch et 100 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h serait abattu en 3,7 secondes (!).

© MCN / Nye Davis

Le châssis en aluminium et les composants légers limitent le poids à 178 kg à sec. La capacité du réservoir, en revanche est de seulement 9,5 litres. Suffisant pour un tel moteur hybride ? L’avenir nous le dira.