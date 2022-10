Le BMW CE-04 (voir notre essai) est sans doute le succès le plus surprenant relevé cette année. Il arrive 8ème du classement des meilleures ventes de deux-roues au premier trimestre 2022 en France ! Mais qui dit nouveauté, dit risque de rappel. Bien qu’aucun accident n’ait été constaté pour le moment, le scooter électrique BMW est tenu de passer au garage. En cause : le support de klaxon pourrait de désolidariser du cadre et obstruer la direction.

Dans le cadre de leur garantie, les possesseurs de CE-04 sont donc invités à contacter leur concessionnaire au plus vite afin de faire remplacer les vis défaillantes du support.