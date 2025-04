Et de 3 ! Après les BMW R 1300 GS et R 1300 GS Adventure, BMW étend sa plateforme 1300 avec une nouvelle moto. Un roadster en l’occurence, la R 1300 R, qui succède à la R 1250 R. Le look se veut plus sportif, musclé, avec des lignes acérées et un gabarit plus compact,. Il est conjugué à des écopes d’arrivée d’air de part et d’autre du réservoir de 17 litres. La moto affiche 239 kg sur la balance.

La position de conduite est plus portée vers l’avant, avec un guidon ajustable pour trouver le meilleur équilibre. Même chose - ou presque - pour les repose-pieds interchangeables et la selle de 785 mm, réglable à 810 mm en sortie d’usine.

Le gros bicylindre à plat de 1300 cm3 conserve les mêmes spécificités que sur la R 1300 GS, à savoir 145 ch à 7 750 tr/min et 149 Nm à 6 500 tr/min. C’est 9 ch et 6Nm de plus que la R 1250 R. Il est associé à une boite 6 vitesses, une transmission par cardan et 3 modes moteur (Rain, Road, Eco). En option, il pourra s’enrichir des modes Dynamic et Dynamic Pro et de la nouvelle boite automatique ASA. La dotation de série demeure tout de même appréciable, avec un frein moteur MSR, un ABS Pro et un contrôle de traction DTC.

Une partie cycle plus affûtée

Profitant des spécificités de la R 1300 GS, ce nouveau roadster hérite d’une partie cycle de haute volée. Le cadre gagne en rigidité pour une meilleure précision de pilotage. Il est suspendu par une fourche inversée de 47 mm (140 mm de débattement) et un EVO Paralever II (130 mm de débattement), dotés de jantes alu 17 pouces allégées de 1,4 kg. Des suspensions pilotées DSA peuvent être installées en option.

Coté freinage, des étriers 4 pistons mordent des disques de 310 mm à l’avant. A l’arrière, un disque de 285 mm est pincé par un étrier double piston.

Proposée en bleu / noir, grise / rouge, bleu turquoise et en tricolore BMW, la nouvelle BMW R 1300 R 2025 s’affiche à partir de 16 600 euros.