BMW peut sortir le champagne ! En plus de célébrer son centenaire cette année, c’est pas moins de 202 895 motos et scooters qui ont été commercialisés dans le monde en 2022 (+ 4,4 % par rapport à 2021), soit les meilleures ventes depuis sa création. En France et ce, en dépit d’une baisse des ventes globales de 6,2% par rapport à 2021 (voir le TOP 50 des ventes de motos et scooters 2022), la marque se pare d’une croissance de 6,7 % avec 21 223 véhicules immatriculés.

Sans surprise, c’est l’Allemagne qui reste le pays où les deux-roues béhème sont les plus populaires. 24 129 motos et scooters ont été vendus. A l’international, les chiffres obtenus par la la firme à l’hélice ne sont pas en reste : 20 295 unités en Amérique du Nord (+ 11%), 25 480 en Amérique du Sud (+17,2 %), 15 404 en Chine (+ 7,7%) et 7 282 en Inde (+ 40,3 %), soit 46 332 unités (+7,4 %) dans toute l’Asie !

Les BMW R 1250 GS toujours en tête

En totalisant 60 000 ventes à eux seuls, les gros trails babarois que sont les R 1250 GS et R 1250 GS Adventure demeurent les motos plus vendues du constructeur.

Ensuite, et aussi surprenant que cela puisse paraitre, ce sont les petits monos des G 310 R / GS qui ont gagné en popularité à travers le monde, avec 24 000 machines vendues.

La gamme sportive des S 1000 R / XR/ RR et M 1000 RR arrive en 3ème position avec 23 500 immatriculations. On n’oubliera pas non plus l’ascension fulgurante du scooter électrique BMW CE 04, qui totalise 5 000 exemplaires écoulés, dont 2 429 ventes en France.

BMW débute donc l’année de son centenaire en toute confiance. Hormis les éditions "100 years" des R 1200 NineT et R18, on attend désormais la future machine du constructeur, en teasing depuis quelques semaines.

« Nos clients et fans peuvent s’attendre à des surprises en 2023 à l’occasion de notre 100e anniversaire, déclare Stephan Reiff, responsable des ventes BMW. De grands événements tels que les BMW Motorrad Days en été, de superbes nouveaux produits comme le M 1000 R et quelques premières mondiales de nouveaux modèles feront de cette année une année très spéciale offrant de nombreux temps forts. Un cadre idéal pour notre objectif de faire de 2023 une autre année réussie pour BMW Motorrad et de renforcer notre position de leader dans le segment premium. »