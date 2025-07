Certains constructeurs profitent de l’été pour nous présenter les changements dans leur catalogue 2026. C’est le cas de BMW Motorrad qui, après avoir sonné tout le monde avec ses R 1300 GS, RT, R, RS et ses R 12 S et G/S, nous annonce des nouveaux coloris et un "ajustement" des équipements de ses motos.

BMW F 800 GS et F900 GS Adventure 2026

L’unique "gros" trail BMW compatible A2, la F 800 GS, reçoit une bulle réglable, que ce soit dans les finitions Sport et Triple Black. Elle gagne aussi un nouveau coloris bleu metallisé et une selle noire / grise.

Du coté de la BMW F 900 GS Adventure, on note une nouvelle livrée verte, blanche et noire, façon "camo"... mais la moto perd l’ESA dynamique et la béquille centrale dans le pack Ride Pro. Il faudra passer par les options pour en bénéficier.

BMW R 1300 GS 2026

La star des trails BM, la R 1300 GS gagne des nouveaux coloris : le rouge remplace le blanc, et le bleu/blanc remplace le vert métallisé en finition Option 719. Le pack Innovation s’enrichit des feux de virage adaptatifs.

BMW M 1000 XR 2026

La BMW M 1000 XR, la déclinaison hypersport de la S 1000 XR, pourra s’habiller d’une livrée kaki.

BMW R 12 et R 12 NineT 2026

Les néo-rétro du constructeur évoluent aussi. La R 12 se pare d’un coloris bleu en lieu et place du coloris vert, tandis que la R 12 NineT troque sa livrée rouge contre une livrée bleue. Au sein de l’Option 719 de la R 12, le gris aluminium est remplacé par un noir "carbone".

Les deux motos pourront recevoir une batterie "M" légère en option et un nouveau phare noir en finition Option 719.