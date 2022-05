A l’occasion des 50 ans de BMW Motorsport fondé en 1972, BMW Motorrad dévoile la BMW M 1000 RR 50 Years M Edition. Elle seconde la précédente édition limitée "Isle of Man" de la S 1000 RR.

Cette BMW M RR 50 Years M est basée sur la BMW M RR engagée au superbike par le BMW World SBK Team. Annoncée avec 212 ch et une vitesse de pointe de plus de 300 km/h, cette sportive semble parée pour la piste.

BMW M 1000 RR Edition 50 Years : disponible à la commande pour 37 870 €.

Cette édition exclusive se pare de la couleur "M São Paulo Yellow" et des logos inspirés du logo "BMW Motorsport". La moto est équipée du pack M Competition intégré à la version de série. Il contient un large ensemble de pièces fraisées M, du pack carbone M, d’un bras oscillant argent plus léger et du logiciel M GPS Laptrigger. Le pack comprend également la chaîne endurance M, le kit passager et le capot de selle passager.

La BMW M 1000 RR 50 Years Edition est réservable à partir de 37 870 € jusqu’au 30 novembre 2022.