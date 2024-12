Comme si le marché ne manquait pas de propositions de trails motorisés par des bicylindres en ligne, BMW arrive avec la F 450 GS Concept qui, comme son nom l’indique, ne fait que préfigurer un modèle futur, et, pourquoi pas, une gamme complète, naturellement A2, sans bridage.

BMW précise que ce modèle, en toute logique, vient s’intercaler entre les G 310 GS (info : cette plateforme continue donc d’exister et n’est pas remplacée par la nouvelle) et les F 800/900 GS.

Au stade actuel des choses, on ne peut que faire des suppositions, les informations fournies par la marque allemande étant pour le moins succinctes : en effet, à part le diamètre des roues (19 pouces devant, 17 derrière), la puissance naturellement A2 (47,5 ch) et le poids proche des 175 kg requis par la loi. Pour le reste, on se contentera d’un « couple généreux », d’un écran TFT couleur et connecté de 6,5 pouces, de la présence d’un ABS sur l’angle, d’une fourche inversée, d’un « amortisseur arrière asservi à la charge » et de plusieurs modes de conduite.

Si les roues sont à rayons, BMW précise également que des roues en aluminium moulé sont envisageables : cela préfigure donc d’autres déclinaisons, plus routières. BMW précise toutefois que ce moteur est entièrement nouveau, et qu’il dispose d’un « décalage d’allumage spécial, jamais utilisé auparavant » et que le bloc se « distingue par son caractère et sa capacité à monter en régime ». On a hâte, donc !

Autre supposition : où sera industrialisée cette moto ? C’est le fabricant indien TVS qui est en charge de la gamme des 310 et l’on sait, depuis que nous leur avons rendu visite (lire MM n°407) qu’une extension de gamme, avec de plus grosses cylindrées, était dans les cartons. Nous en saurons plus bientôt, la commercialisation de la première 450 étant prévue pour 2025.

BMW F 450 GS Concept : l’essentiel

• Encore à l’état de prototype

• Nouveau moteur bicylindre en ligne

• Nouvelle plateforme en perspective ?