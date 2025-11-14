Présentées et mises en scène, avec force de mannequins mis en situation, les machines, motos ou engins motorisés sont présentées telles des « stars ». Après les années 40 du 40e événement de cette bourse d’anciennes, on passe aux années 50 mises à l’honneur.

Une belle affiche de quelques modèles de Flandria, marque locale

On retrouve les marques habituelles dans l’immense usine reconvertie en salle d’exposition : Norton, BSA, Triumph, Matchless mais aussi des marques locales : FN, Socoval ou Sarolea.

Un Solex revisité (1958)

Des spécimens originaux complètent cette expo comme ce tandem Whizzer motorisé (138cc) ou ce kart mu par un moteur… de Solex.

Un mystérieux tandem (1951) qui détonnait et étonnait dans ce parterre de motos des Fifties

Sur le week-end, ce sont plus de 3000 visiteurs qui vont venir passer un bon moment et chiner la pièce qui manque à la restauration de leur machine, parmi les nombreux linéaires d’étalages déployés dans l’immense halle.

Des exposants fidèles et des clients connaisseurs pour des négociations animées

Des motocistes locaux présentent, dans un espace associé, des machines d’occasion ou neuves pour compléter l’attractivité de l’endroit.

Chaque année, une trentaine de machines d’adhérents sont réunies sur le thème de l’année. Ici les Fifties, le public étant appelé à voter pour sa préférée.

Le rendez-vous est pris pour la 42e bourse d’ancêtres, qui se déroulera les 7 et 8 novembre 2026 sur le thème « La Dolce Vita ». L’occasion de fêter les 80 ans de la Vespa !