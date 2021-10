Sans réseau solide à sa disposition et, à plus forte raison, lorsqu’on est une jeune femme, il n’est pas toujours aisé de décrocher un job dans l’univers de la mécanique moto. Les a priori ont la vie dure et entravent parfois les projets professionnels. Avec son programme national baptisé « Passerelle », la Mutuelle des Motards souhaite faire bouger les lignes en prêtant main-forte aux mécaniciennes en devenir.

Passerelle : un réseau de professionnels engagés

Le secteur de la mécanique moto compte actuellement 1 % de femmes contre 5 % en formation. Afin de faciliter leur accès à l’emploi, la Mutuelle des Motards vient de mettre en place un réseau « permettant aux futures mécaniciennes deux-roues de présenter leurs compétence acquises durant leur formation ».

Ce réseau est constitué de volontaires, qui sont - entre autres - membres de la Mutuelle (salariés, sociétaires, administrateurs) et/ou de la FFMC (Fédération des Motards en Colère). Ils sont chargés d’appuyer les candidatures en les diffusant auprès des entreprises qu’elles ou qu’ils connaissent et susceptibles d’embaucher ce type de profils.

« Nous n’endossons pas le rôle de recruteur, et encore moins de donneur de leçons vis-à-vis des entreprises qui embauchent, explique Patrick Jacquot, PDG de la Mutuelle des Motards. Nous sommes simplement dans notre rôle de créateur de lien, en local, dans le monde de la moto. »

Le réseau « Passerelle » est en cours d’élaboration sur tout le territoire français. À terme, il comptera une soixantaine de volontaires.



Passerelle profite de l’appui de professionnelles et de figures féminines emblématiques de la moto. De g. à d. : Sonia Barbot (pilote moto), Mélusine Mallender (cinéaste et écrivaine), Chloé Hortig (apprentie mécanicienne), Estelle Leblond (pilote side-car) Karen Baranger (mécanicienne), Anne-France Dautheville (écrivaine et journaliste). Photo P. Orluc

Passerelle : mode d’emploi

Une jeune femme de moins de 25 ans et avec une formation en mécanique moto, dépose sa candidature sur un site dédié (en cours de création)

Sa candidature est envoyée à tous les volontaires Passerelle de son département

Ces volontaires diffusent la candidature de la jeune femme auprès d’entreprises susceptibles d’embaucher (la candidate est prévenue pour chaque entreprise qui a reçu son CV)

Pour en savoir plus (y compris les personnes souhaitant devenir volontaires), rendez-vous sur la page dédiée sur le site de la Mutuelle des Motards.