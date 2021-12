La dernière édition de la FJR 1300 sera produite le 10 février 2022. Hélas, elle ne sera pas disponible en Europe, mais dans des pays tels que le Japon et le Canada. Ne passant pas les normes Euro 5, la FJR quitte le catalogue Yamaha cette année. Pour l’occasion, la marque avait produit une « Ultimate Edition ».

La routière fêtant ses 20 ans, la firme japonaise propose une édition spéciale avant d’être retirée définitivement de la gamme. Ainsi, l’acronyme « FJ » de cette moto mythique des années 80 et 90 disparait de la liste des nouveaux modèles.

Caractéristiques de la Yamaha FJR 1300 20ème anniversaire

Techniquement les versions A et AS ne diffèrent pas du modèle 2021. L’édition 20e anniversaire se distingue par quelques détails en noir, un badge doré sur le haut du réservoir, des jantes dorées, une selle avec des coutures et des gaufrages spéciaux. Pour en acquérir une, il faudra compter - du dollar à l’euro - environ 15 430 € pour la version AS et aux alentours de 12 860 € pour la version A.