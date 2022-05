Cette nouvelle édition de "un apéro avec Motomag", l’émission moto, culture, rencontres extraordinaires et passion, se déroule à nouveau au Salon du 2 roues de Lyon. Après Moto Morini et Laverda, place à un reportage sur l’un des plus grands préparateurs de l’histoire de la moto : Arturo Magni.

Arturo Magni : le génie italien

Avec Pietro Remor, Arturo Magni est l’homme derrière la préparation d’une moto légendaire de l’histoire des Grand Prix : une Gilera propulsée par un quatre cylindres de 500 cm3. La moto était si efficace qu’elle a emmené Gilera et ses pilotes vers la victoire de 6 titres mondiaux. Son histoire ne s’arrête pas là, puis qu’il a contribué à donner ses lettres de noblesses à MV Agusta dans le monde de la compétition moto, tout en perdurant diverses préparations exceptionnelles au fil du temps. Axel et Philippe reviennent sur son histoire en vidéo.