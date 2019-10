À 10 000 lieues des motos de série qui feront le show à Milan la semaine prochaine, Arch Motorcycles, continue d’avancer discrètement dans le monde de la moto d’exception. Du sur mesure, du fabriqué à la commande et du forcément coûteux à l’instar de la nouvelle interprétation de la KRGT-1, modèle emblématique de la marque américaine présentée pour la première fois en 2013. Ce millésime évolue doucettement, tant côté design qu’équipement.

Nouvelle partie cycle

Tout comme sa devancière, cette KRGT-1 possède un gros V-Twin de 2032 cm3 signé Arch/S&S. La vraie nouveauté concerne la partie cycle. On retrouve désormais un nouveau bras oscillant en aluminium associé à un amortisseur Ohlins entièrement réglable qui utilise la technologie NIX développée en World Supersport. Le freinage progresse également avec l’ajout d’un ABS Bosch. Quelques évolutions concernent également le design avec une selle plus ergonomique, un réservoir et une coque arrière redessinés.

Côté tarif, Arch n’a pas encore communiqué à ce sujet. Il faut donc s’attendre à débourser minimum 100 000 €, comme pour l’ancien modèle. Pour ce prix là, on vous remettra, en plus de la clé, un livre photo retraçant pas à pas l’assemblage de votre propre machine ainsi qu’une clé de contact sur laquelle votre nom aura été gravé (dingue !). Toutes les machines sont conçues sur mesure et personnalisables - afin de coller pile-poil aux desiderata de son futur propriétaire - ce qui entraîne un délai de 90 jours entre la commande et la livraison.