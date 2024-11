Les nouvelles Aprilia RSV4 et RSV4 Factory s’offrent une évolution esthétique basée sur deux principes : améliorer la protection du pilote et réduire la traînée. Dans ce but, deux surfaces d’ailes superposées ont été introduites sous le pare-brise selon l’expérience acquise en MotoGP.

Le bloc optique arrière, plus léger et minimaliste, est intégré au support de plaque d’immatriculation, les clignotants gérant les fonctions d’éclairage. Le V4, conforme à la norme Euro 5+, délivre une puissance phénoménale de 220 ch à 13 100 tr/min et de 125 Nm à 10 800 tr/min de couple maxi.

Aprilia introduit une nouvelle génération de systèmes de contrôle, disponibles sous forme d’achats “in-app”, permettant au pilote d’optimiser les réglages électroniques sans avoir à se rendre chez un concessionnaire. Les assistantes électroniques disponibles sont obtenues grâce à de nouveaux composants adaptatifs et prédictifs.

Ceux-ci traitent les paramètres en temps réel, y compris la vitesse, l’angle d’inclinaison, le rapport, la position de l’accélérateur, et plus encore, pour anticiper l’intervention. Ce qui fait des Aprilia RSV4 et des RSV4 Factory, avec leurs suspensions semi-actives Öhlins, des bêtes de technologie !

Aprilia Tuono V4 et Tuono V4 Factory 2025

Changement de style pour la Tuono V4. Elle reçoit des ailettes intégrées, composées de deux surfaces d’ailes superposées, qui accroissent la charge aérodynamique verticale sur le train avant de 2,5 kg à… 250 km/h. Pas mal pour un roadster ! Le V4 de la Tuono augmente de surcroît sa cylindrée, passant de 1 077 à 1 099 cm3.

Il dispose en outre de papillons d’admission de ø 52 mm, et le système d’échappement a également été revu. Au bout du compte, la Tuono annonce 180 ch à 11 800 tr/min pour un couple maxi de 121 Nm à 9 600 tr/min. Elle s’équipe du même dispositif électronique que celui de la RSV4 utilisant des composants à la fois adaptatifs et prédictifs.

Elle se dote, ainsi que sa sportive de sœur, de toute la panoplie électronique d’assistances Aprilia : contrôle de traction, de wheeling, de cartographie de puissance, de frein moteur et d’un shifter bidirectionnel. Et bien d’autres subtilités high-tech ! Enfin, la Tuono Factory est équipée de suspensions électroniques semi-actives Öhlins.