Deux après sa RSV4 Xtrenta typée MotoGP, Aprilia repousse de nouveau les limites de sa RSV4 avec la X ex3ma (mix entre "extrema" et le numéro 3 du pilote Max Biaggi). Limitée à seulement 30 exemplaires, chaque unité est vendue au prix de 80 000 euros (!) hors taxes.

Cette RSV4 de l’extrême se veut proche de la RS-GP 24 engagée en MotoGP, en témoignent les nombreux éléments aérodynamiques sur ses carénages (ailerons, spoilers), tous en fibres de carbone, participant de fait à l’allégement du poids de la machine à 165 kg.

La partie cycle, toute aussi pointue que cet enrobage, est servie par un des suspensions Öhlins réglables, un freinage radial GP4 MS et des jantes en carbone chaussées par des pneus slick Pirelli. Même topo pour l’électronique, qui se dote de l’ECU de course APX, proposant de multiples paramètres ajustables sur l’ordinateur Yashi fourni avec la moto.

Coté moteur, on retrouve le mythique V4 de 1099 cm3, revu et corrigé par Aprilia Racing. Les performances sont énormes : 230 ch à 13500 tr/min, régime maxi de 13900 tr/min et 131 Nm de couple à 110000 tr/min.

Limitée seulement 30 exemplaires, l’Aprilia RSV4 X ex3ma est réservable sur le site du Factory Works d’Aprilia.