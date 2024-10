Que serait la Husvarna Svartpilen sans la Vitpilen ? D’abord propulsées par des gros monocylindres de 692.7 cm3 avec la gamme 701, les deux roadsters sont désormais siglés "801" grâce au bicylindre LC8c (799 cm3) issu de la KTM 790 Duke. Associé à un accélérateur électronique Ride-by-Wire et une boite 6 vitesses, il développe 105 ch et 87 Nm de couple.

L’héritage "Duke" est également visible sur la partie cycle. On retrouve le cadre treillis, le double bras oscillant et les suspensions WP Apex du roadster autrichien. Le freinage est signé J.Juan, assisté par un ABS Bosch 9,3MP et son mode supermoto. On note toutefois un empattement allongé (1475 mm), une garde au sol plus faible (170 mm), un allégement de 1 kilo (180 kg à sec) et une nouvelle monte de pneus (Michelin Road 6).

Du reste, à l’instar de la Svartpilen 801, le look change. Abandonnant un peu plus son design de café racer du futur, la Vitpilen 801 opte pour un guidon standard avec une position de conduite plus droite. La selle et le phare LED avant sont revus et certains carénages sont redessinés (sabot moteur, garde-boue).

La Husqvarna Vitpilen 801 2025 sera prochainement disponible en jaune ou en gris, à un tarif proche de la Svartpilen 801 2024 (11 299 euros).