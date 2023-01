Selon la presse moto japonaise, la Yamaha R9 deviendrait réalité au prochain salon de Milan (EICMA) 2023. Pour rappel, plusieurs noms ont été déposés il y a de ça quelques mois aux Etats-Unis, en Europe et en Australie : YZF-R2, R4, R5, R8, R9 et R20. Bien entendu, cela ne signifie pas qu’une moto en développement se cache derrière chaque dénomination, mais si l’on se calque sur l’exemple de la Yamaha R7 (moteur CP2 de la MT-07), il est probable que la R9 devienne réalité (moteur CP3 de la MT-09).

© Shinji Miyakubo

Un 3 cylindres de 890cm3 (119 ch et 93 Nm de couple) au coeur d’une nouvelle sportive Yamaha donc... De quoi faire trembler le catalogue Triumph ? Si la base technique de la MT-09 SP est reprise, il est probable que la "Daytona japonaise" soit plus que jamais désirable. A noter que cette année célèbre les 25 ans des sportives Yam’ YZF-R, de quoi alimenter d’autant plus la rumeur !