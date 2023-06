Il y a quelques mois, Harley-Davidson dévoilait ses X350 et X500 pour le marché asiatique. Mais la firme américaine ne s’arrête pas là : en dépit de l’échec de sa gamme Street, elle s’attaque de nouveau au marché indien. En collaboration avec le constructeur Hero MotoCorp, H-D prépare une nouvelle moto de moyenne cylindrée, la X440.

Harley-Davidson X440 : 100% indienne

A l’instar des X350 et X500, la X440 n’a rien d’une véritable Harley hormis les "sigles". De conception 100% indienne pour le marché indien, elle se voit dotée d’un cadre en acier tubulaire suspendu par une fourche inversée et un double amortisseur arrière. La moto est également équipée d’un éclairage LED, d’un compteur TFT circulaire et de jantes à batons (17 pouces à l’avant et 18 pouces à l’arrière). Quant au freinage, il est signé ByBre... tiens tiens, comme chez Royal Enfield !

Au regard des premières images, on peut déjà supposer que la X440 sera motorisée par un monocylindre de 440 cm3 avec une puissance oscillant entre 30 et 35 ch. Une concurrente sérieuse pour la Royal Enfield Hunter (HNTR) 350 ?

Pour plus d’informations, il faudra attendre le 3 juillet lors de sa présentation officielle. Reste à savoir si Harley-Davidson prévoit un plan de commercialisation chez nous... mais rien n’est moins sûr depuis l’échec des Street 500 et Street 750 en occident.