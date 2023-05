Avec le retour de BSA, Royal Enfield a potentiellement du souci à se faire ! La Gold Star 650 de prime abord - prochainement distribuée par Peugeot Motocycles en France -, signe le retour de la mythique firme de Birmingham. Une machine résolument néo-rétro, propulsée par un gromono de 650 cm3 développant 45 ch et 55 Nm de couple, soit des performances assez proches des bien-aimées 650 Royal Enfield.

La nouvelle BSA Gold Star 650

Mais la firme relancée par le géant Indien Mahindra, actuel propriétaire depuis 2016, n’entend pas s’arrêter là. 3 nouveaux noms ont été déposés dans plusieurs pays, dont les Etats-Unis : Lightning, Thunderbolt et Bantam. Des dénominations pas surprenantes, car à l’instar de la Gold Star, chacune de ces motos représente une composante importante de l’histoire de BSA.

Entre 1948 et 1971, la Bantam fut motorisée par des monocylindres de petites cylindrées, tandis que les Lightning et Thunderbolt étaient servis par des twins de 650 cm3. Dès lors, à quoi peut-on s’attendre ? Se baseront-elles sur de nouvelles plate-formes, suivant les voies tracées par les 350 et 650 Royal Enfield ? Ou ces motos seront-elles de simples déclinaisons de la Gold Star ? A suivre !

Royal Enfield Gold Star 650 : notre présentation en vidéo

Exposée pour la première fois en France au dernier Salon du 2 roues de Lyon, la nouvelle BSA Gold Star 650 attirait les regards ! En attendant de pouvoir l’essayer, nous en avons profité pour vous la présenter. Bon visionnage !