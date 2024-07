Après avoir dévoilé sa collection de casques 2024, Airoh continue de garnir son catalogue avec un nouveau couvre-chef. Combinant confort et performance, ce nouveau Spark 2 semble tout avoir pour s’imposer comme une référence du casque intégral à prix attractif. Homologué ECE 22-06, il se dote d’un système de ventilation élaboré et d’un intérieur en tissu qualitatif, hypoallergénique, respirant grâce à la technologie "Coolmax", tout en restant facilement amovible et lavable.

Mais le Airoh Spark 2 vise avant tout la sécurité, en témoigne sa coque extérieure en thermoplastique HRT disponible en deux tailles, son système ASN (AIROH Sliding Net) associé à une structure en tissu 3D pour réduire les impulsions en cas de choc et son système AEFR (AIROH Emergency Fast Release) qui permet le retrait rapide du casque en cas d’urgence.

L’écran Extra Wide avec pare-soleil intégré assure une bonne visibilité, tandis que la buée est amoindrie grâce à sa position antibuée et l’écran Pinlock 70 fourni.

Airoh Spark 2 : spécifications techniques