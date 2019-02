À l’instar de la capitale, de plus en plus de collectivités encouragent les nouvelles mobilités. On voit donc fleurir dans de nombreuses villes des trottinettes électriques en libre-service et de nouveaux moyens de transport individuel autopropulsés, peu encombrants et très pratiques tels que gyropodes, monoroues, hoverboards, skateboards.

Strictement interdits sur route

À ce jour, il n’y a pas de réglementation spécifique du Code de la route pour cadrer leur circulation bien qu’ils puissent aisément dépasser les 25 km/h annoncés sur la fiche technique. Des tolérances locales peuvent les autoriser sur les trottoirs – à condition de ne pas y dépasser les 6 km/h – ou sur les pistes cyclables voire sur une voie de tramway s’ils ne vont pas à plus de 25 km/h. Faute d’homologation idoine, ils ne sont aucunement utilisables sur la route, ni sur aucune voie publique, y compris celles limitées à 30 km/h. Or, dans la réalité, il en va tout autrement, car de nombreux usagers de ces nouveaux engins font fi des interdits et se retrouvent devant nos roues certains allant même jusqu’à emprunter le boulevard périphérique à Paris comme nous vous en avons rendu compte sur notre page Facebook.

Le motard responsable par défaut

Pour le motard, donc, le nouveau sport quotidien consiste à les éviter. En cas d’accident, en effet, si le 2-roues est en faute et renverse l’usager de l’EDP, sa garantie responsabilité civile devra prendre en charge les dommages causés à ce tiers alors même qu’il n’aurait pas dû se trouver sur la chaussée. D’autant que la loi Badinter peut éventuellement s’appliquer dans cette situation si l’utilisateur de l’engin non homologué est considéré par l’assureur comme un piéton (la loi à venir fixera probablement plus clairement son statut). Cette loi censée protéger les usagers les plus fragiles – piétons ou cyclistes – considère en effet le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur (VTM) - deux-roues, voiture... - comme responsable par défaut de tels accidents. Dans ce cas, le motard écopera d’un malus. Pour ses propres dommages, il devra avoir souscrit des garanties supplémentaires qui couvriront ses dégâts matériels et surtout corporels.

Faute inexcusable

En revanche, si l’EDP a commis une faute inexcusable, comme surgir devant la moto, ou si le propriétaire d’un hoverboard se trouve au beau milieu du trafic sur une voie rapide, la loi Badinter pourra être appliquée dans un premier temps, mais l’assureur du motard aura toute légitimité à opposer cette faute inexcusable – qu’il faudra aussi prouver. Dans ce cas-là, c’est la RC vie civile étendue à l’utilisation d’un EDP – la seule façon d’assurer de tels engins, pour l’instant – qui prendra en charge les dommages qui seraient causés à vous-même ou à votre moto. Là encore, toutes les compagnies n’acceptent pas de couvrir le risque que représente l’utilisation sur voie publique d’un EDP. Si ce dernier est responsable du sinistre, et n’est donc pas assuré, c’est le Fonds de garantie qui prendra en charge les dommages causés au motard, en remboursant à la compagnie d’assurance ce qu’elle aura avancé, en attendant, pour la prise en charge de son assuré. Le Fonds de garantie se retournera contre le fauteur – qui, lui, n’est en aucun cas couvert – pour lui demander de rembourser tous les frais engagés.

À retenir

• Les EDP sont à ce jour, interdits sur les voies publiques, y déroger est passible d’une amende de 5e classe dont le montant s’élève entre 1 500 et 3 750 €.

• Il n’y a pas d’assurance spécifique pour en couvrir les risques.

• Une tolérance sur les trottoirs et pistes cyclables ne sous-entend pas l’obligation d’une prise en charge par un assureur.