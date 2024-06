Le 80ème anniversaire du Débarquement et de la Libération de la France, c’est aujourd’hui ! Pour l’occasion, l’entreprise NGC-Data, spécialisée dans le traitement de données liées à l’automobile, livre les résultats de son étude basée sur le Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV).

2 151 véhicules - dont 384 motos - ont une mise en circulation effective (MEC) datant de 1944. Plus frappant encore : 21 des 2151 véhicules ont été mis en circulation le jour du débarquement, soit le 6 juin 1944 !

Un patrimoine mécanique témoin de l’Histoire

Grâce à l’étude de NGC-Data, la répartition du parc "de 1944" en France s’articule aujourd’hui de la manière suivante :



Voitures particulières (VP) : 50% (1014 véhicules)

Véhicules utilitaires (VU) : 30% (653 véhicules)

Deux-roues : 18% (384 véhicules)

Chez les automobiles, ce sont les constructeurs américains Willys (Jeep), Dodge et Ford qui trustent les premières places avec 1374 véhicules.

Chez les motos et les cyclomoteurs (catégories MTL, MTT1 et MTT2), les 384 machines "françaises" de 1944 sont essentiellement représentées par Harley-Davidson (19,6%), DKW (9,5%), Peugeot (7,4%) et Royal Enfield (5%).

Les motos (très) anciennes, notre émission :

Crédit photos : alltimers.nl