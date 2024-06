Le weekend des 8 et 9 juin était synonyme de moto dans le Vaucluse, l’association des Motards Solidaires et ses 120 bénévoles ont très bien accueilli les 9000 visiteurs au parc des expositions d’Avignon pour le plus gros événement moto de la région.

Une fois arrivé sur le site, les bénévoles tenaient une consigne pour les casques et équipements des motards afin de déambuler librement sur le festival, et profiter pleinement de la dizaine de food trucks et des 130 exposants : nombreux concessionnaires motos, équipementiers pour les motos et motards, des pros de la sellerie, des pilotes, et même un stand de massages japonais pour se remettre sur pieds !

Julien Perret montrait d’abord, au sol, sa maitrise de la moto

Parmi les stands, on pouvait également faire un tour de moto sur circuit en réalité virtuelle pour donner des frissons aux petits et grands.

Pour découvrir les sensations de la moto sur circuit sans se faire mal, la réalité virtuelle est un bon début

En extérieur, un concours de rupteurs et des runs faisaient déjà du bruit, mais c’était surtout l’équipe de Stunt Connection qui attirait la foule. Loulou, Blade et Jimmy se sont lâchés sur la piste entre les bâtiments, pour un show survolté et un public qui l’était tout autant ! Wheelings avec ou sans les mains, de la glisse dans tous les sens, des figures impressionnantes qui semblaient d’une facilité déconcertante...

Les organisateurs ont pu prendre quelques minutes pour profiter du spectacle de Stunt Connection aux première loges !

Au fond du hall principal, un camion entouré de rampes attendait sagement pour le show de Julien Perret, multiple champion de France de trial, vice champion du monde de trial électrique, et showman ! Equipé d’un micro pour expliquer ses figures et leur complexité, il évoluait aussi bien au sol, en sautant, ou sur le camion à plusieurs mètres du sol... finissant même son spectacle par un backflip, très difficile à réaliser en intérieur, mais rien d’impossible pour un champion !

Julien Perret, qui était au sol, prenait ensuite de la hauteur

Le soir, le calme ne revenait pas avec les concerts de Five Keys puis de Génération Y. Stunt Connection reprenait ses activités avec un superbe show nocturne, et le DJ Alex Meyers terminait la soirée.

Les membres de la FFMC84 et de la Mutuelle des Motards étaient là pour renseigner les motards

Bien entendu, la Mutuelle des Motards et les motards de l’antenne vauclusienne de la FFMC étaient aussi présents pour répondre aux nombreuses questions à propos du contrôle technique et des actions actuelles et futures. Quelques heures après la fin du festival, les motards solidaires publiaient déjà les dates pour l’édition 2025, en espérant atteindre la barre symbolique des 10000 visiteurs !