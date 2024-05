Comme chaque année depuis 1993, l’évènement des Coupes Moto Légende fait partie des plus grands rassemblements de motos anciennes et d’exception en Europe. Le succès est tel que l’on y compte environ 32 000 visiteurs tous les ans !

Comme d’habitude, les Coupes réuniront pilotes amateurs, champions légendaires (Sarron, Agostini...) et machines mythiques : motos de Grand Prix, d’Endurance, d’avant-guerre, café racers... le tout réparti sur 12 séries durant deux jours de piste sur les 3,8 km du circuit Dijon-Prenois (21). Un spectacle accessible, y compris sur les paddocks et la pit-lane afin d’approcher les motos et les pilotes... sans oublier les séances de dédicaces !

Des roulages de motos mythiques mais pas que

Une bourse de pièces détachées, un village de professionnels de la moto et de nombreux clubs, amicales et associations viendront partager au public leur passion pour la moto. Plus de 200 exposants répondront présent !

On n’oubliera non plus les animations spéctaculaires qui divertiront les passionnés comme les curieux : spectacles de trial vintage (Dust Motor Show), de "Wall of Death" (The Lucky Daredevils), de stunt (Stéphane Paulus) mais aussi des concerts avec Radio Cadillac et des parades moto, dont une costumée !

Coupes Moto Légende 2024 : infos pratiques

– Date : samedi 25 & dimanche 26 mai 2024

– Horaires d’ouverture au public : de 8h00 à 19h00

– Prix : à partir de 25 euros en prévente (deux jours) ou 19 euros (uniquement le dimanche)

Lien vers la Billetterie

Chaque billet donne accès aux éléments suivants :

Parking gratuit

Accès aux tribunes

Accès à la pit lane

Visite des paddocks

Dédicaces de pilotes

Exposants

Animations