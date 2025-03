Et il n’y avait pas que des motards ! Bien que des défilés de moto aient roulé toute la journée vers les parkings de Gayant Expo et ses deux halles mobilisées : 120 exposants, 40 marques et bien sûr des équipementiers pour faire de bonnes affaires. Cette deuxième édition du salon de la moto faisait aussi la part belle aux animations tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

L’exposition du Ducati Club de France ©️Guy Pilarczyk

Fabrice, l’organisateur est notre guide : "espaces des marques agrandis, allées élargies pour plus de fluidité, billetterie multipliée 2 fois, restauration par 3 et de nombreuses nouveautés, tels que des espaces dédiés aux anciennes Harley-Davidson, le Ducati Club de France et les Relais Motards venus après Lyon". Le salon de la moto de Douai veut se positionner comme le salon qui monte.

L’expo sur l’histoire d’Harley-Davidson ©️Guy Pilarczyk

La moto est créatrice de formations et d’emplois quand on veut vivre de sa passion : apprendre en travaillant. Au détour des allées, le stand du Centre de Formation des Apprentis de 59-Rouvignies attire l’oeil. Deux moteurs trônent sur des établis. Soan, Thibault et Maxence sont à l’ouvrage.

Ces 3 jeunes représentent le centre où ils suivent leur cursus CAP Motocycles 1ère et 2 année. Ils alternent chez leurs employeurs, des motocistes des Hauts-de-France.

La passion du 2 roues, ils veulent en faire un métier et ils le montrent

Ici, les moteurs de 125 e et 500 cm³ Honda passent dans leurs mains sous les yeux du public. Thibault explique le travail : « distribution, jeu aux soupapes, gros entretien pour la Honda, calage de distribution et démontage de la pompe à eau pour le scooter ». Elodie la conseillère principale d’éducation et Julien leur professeur précisent les différentes filières de leur centre. L’an prochain, il proposera un référentiel 100 % électrique.

C’est fou ce qu’on peut faire à moto, même de la danse

« Evidance », acrobatie à moto et danse contemporaine par Rolf Circus

Sur le parking, le show offert par Rolf Circus a capté le public : stunt, drift mais aussi danse avec sa partenaire pour le spectacle « Evidance », mêlant acrobatie à moto et danse contemporaine, sans oublier le spectacle nocturne « explosif » Mad Max.

Le wheeling sans risque…

Et pour les amateurs, l’initiation au gymkana a complété le spectacle. Tout était réuni pour passer un excellent moment. Fabrice et sa société Arcom se félicitent de ce démarrage positif. Juste après le salon de Lyon qui tient lieu de modèle, il voit encore plus grand. L’année prochaine ce sont les 3 halles (c’est à dire la totalité de Gayant Expo) qui seront dévolus au 3e salon de la moto.