Montalivet est une station balnéaire sur le littoral de l’Atlantique, proche de l’estuaire de la Gironde, entouré de forets de pins, marais et lacs. Mais le temps d’un week-end, le lieu se transforme en un paradis pour bikers orchestré par les Outcasts.

De belles machines diverses à admirer pendant trois jours

Après deux ans de pause Covid, les habitants de Montalivet et le Outcasts MC (organisateurs) ont réservé un accueil chaleureux aux motards. Sur la commune, l’avenue principale est réservée aux motos, tandis que les commerçants et les bars s’occupent de l’animation.

Il n’y a pas d âge pour parader sur l’avenue de Montalivet

Il y a de quoi se divertir car les Outcasts ne font pas dans la dentelle : pas un moment de répit avec un village "restauration " et un village "exposants" pour faire ses emplettes (cuirs, casques etc.).

Des motos ? Oui, mais pas que...

Dans le Gymnase, des Tatoueurs et des bijoutiers déploient leurs stands. Sur scène, des concours de bras de fer et de tee shirts mouillés, des "show bikes" (concours de la plus belle préparation), des shows sexy masculin et féminin et des concerts de qualité avec 6 groupes : Haze Project (F), Miguel Montalban (UK), Hofman Family (F), Knuckle Head (F), Massives Wagons (UK) et Tyler and the Crew (F).

Un anglais avec sa Sunbeam de 1949, entièrement dans son jus mais tourne comme une horloge

A noter la présence d’un gigantesque apéro offert par les pastis 51 et de nombreux spectacles Stunt HD, Freestyle Blackliner, Drift ainsi que le tonneau du mur de la mort des Wall of Dead Gypsy.

Spectacles Freestyle, Stunt et Drift

Le dimanche matin se déroule la traditionnelle balade de 2/3000 motos se avec une pause apéro offert par la marie de Soulac sur Mer, pour enfin finir à Montalivet avec apéro/dinatoire offert par la municipalité.

Le 26e Show Bike Aquitaine s’est traduit par 3 jours de folies où la pluie est malgré tout venue nous ennuyer le vendredi vers 22h jusqu’au samedi midi.

Pas désagréable de s’asseoir à la terrasse d un bar pour prendre une bière face à l’Océan...

A la fin du festival, le dimanche à 19h, les Outcasts ont remercié tous les acteurs et ont annoncé déjà la 27ème édition le dernier week-end de juin 2023.

Outcasts MC : http://outcastsmc.free.fr/showbike.html