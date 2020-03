Suite aux décisions gouvernementales pour freiner la propagation du Covid-19 (Coronavirus), la 43e édition des 24 Heures Motos - d’abord reportée aux 5 et 6 septembre 2020 - est désormais planifiée pour les 29 et 30 août prochains.

L’Automobile club de l’ouest (ACO) reporte également les 24 Heures du Mans automobile aux 19 et 20 septembre 2020. En accord avec la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) et Eurosport Events, différer ces deux courses majeures d’endurance permettra d’assurer une meilleure organisation, et surtout, de garantir la sécurité des spectateurs, des équipes, des pilotes et du personnel.

Le maintien du Bol d’Or du 18 au 20 septembre, n’est probablement pas étranger à la décision de la FIM et de l’ACO. Programmer deux épreuves majeures d’endurance moto le même mois et à seulement deux semaines d’intervalle n’était en effet sans doute pas le plus simple en termes d’organisation et faisait peser un sérieux doute sur le maintien du Bol.