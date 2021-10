Il était prévu une ou deux villes de départ pour chaque département, après vérification des inscriptions et une présentation de la trajectoire de sécurité, ce sont environ 200 motards civils et militaires (BMO) ou d’associations, qui ont convergé vers le circuit Paul Ricard, depuis les EDSR des 6 départements de la région Provence Alpes Cote d’Azur, soit les Alpes de Hautes Provence (04), les Hautes Alpes (05), les Alpes Maritimes (06), les Bouches-du -Rhône (13), le Var (83) et le Vaucluse (84) avec application, sur le trajet, de la trajectoire de sécurité.

Certains cependant, plus éloignés sont partis la veille, le vendredi 10 septembre depuis Gap (05) en début d’après midi avec une météo instable, sur un trajet de 300 km, non directe et par routes nationales et départementales . En petits groupes et encadrés par les motocyclistes de la BMO 05 et de l’association Trajectoire Moto Sécurité 05, les stagiaires hauts alpins ont pu bénéficier de conseils pratiques et techniques en fonction des conditions météo et un environnement très variable lors de leur traversée de 3 départements.

Samedi matin, après des arrivées progressives et un café d’accueil avec distribution d’équipement personnel rétro-réfléchissant adapté à la pratique de la moto, les participants étaient dirigés vers la piste de la moto école « EasyMonneret » pour participer aux ateliers de maniabilité, de freinage d’urgence ou d’évitement sous l’encadrement des bénévoles des coordinations de sécurité routière ou d’associations locales des départements participant.

Des mises en situation à allures variées qui ont permis de revoir les fondamentaux de la pratique de la moto comme corriger les mauvais positionnements sur la moto, revoir les appuis et la mobilité sur sa machine ou sur le parcours, de rappeler où diriger son regard, rester détendu etc... et visiblement ce n’a pas été un exercice facile pour tous le monde.

En fin de matinée, Mme la Déléguée à la Sécurité Routière Marie GAUTIER-MELLERAY s’est entretenu avec chacune des personnes présentes sur les stands des partenaires, comme la Mutuelle des Motards, la Maison de la Sécurité Routière du Var (MSR), les coordinations de Sécurité Routière départementales, la MACIF, le GPAM et l’association Vigi2roues, qui proposaient dans leurs domaines de compétences des informations pratiques sur les assurances, l’usage de la moto, les équipements, les dangers et les conséquences de la consommation d’alcool, de stupéfiants ou de certains médicaments, aux stagiaires conviés à des ateliers ou des démonstrations.

En début d’après-midi les 200 motards ont été conviés, sous escorte des BMO départementales et des safety cars, à une parade sur le circuit mythique du Bol d’Or et ce une semaine avant celui-ci, une occasion plutôt exceptionnelle de voir 200 motos en même temps sur la piste.

Pour clôturer cette deuxième édition (la première ayant eu lieu en 2017) vers 15h, Mme la Déléguée à la Sécurité Routière a remis par tirage au sort à 3 gagnants par département, un gilets airbag offert par la Préfecture de Région.