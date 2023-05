21 h 59, c’est très exactement le temps qu’il a fallu à Thierry Sarasyn pour visiter/traverser 15 pays européens. Le motard belge a donc battu le record qu’il détenait depuis 2022.

Comme prévu, Thierry s’est élancé de Pologne dans la soirée du 19 mai ; il a rejoint Maastricht, aux Pays-Bas, le lendemain, après à peine 22 heures de roulage, donc. Soit 2200 km effectués à la moyenne de 101 km/h.



Thierry Sarasyn à l’arrivée à Eijsden, près de Maastricht, au Pays-Bas. Compte tenu de la géographie européenne, il sera difficile de faire mieux que son record… (photo DR)

Entre-temps, tout n’a pas été de tout repos. Notamment pendant toute la première partie, de la Pologne jusqu’à l’Italie, où pilote et monture on subi les affres d’une météo très mauvaise. Avec temps frais, conditions glissantes et visibilité très réduite.

Heureusement, en sortant d’un tunnel en Autriche, le ciel s’est dégagé et il a pu rallier son but sans souci. Le seul moment où il a craint pour son record fut lorsque, à la frontière germano-autrichienne, il a est arrivé à un autre tunnel, cette fois fermé pour cause d’accident. Heureusement, ledit tunnel a rouvert une heure plus tard, le temps pour Thierry de refaire le plein (à l’aide d’un bidon embarqué) et de se sustenter un peu.



Au départ de Pologne, le Belge a successivement traversé république Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Slovénie, Italie, Autriche, Allemagne, Liechtenstein, Suisse, France, Luxembourg et Belgique avant d’arriver au Pays-Bas. (photo DR)