Après Moto Guzzi et sa V100 (voir notre essai), c’est au tour de BMW Motorrad de célébrer ses 100 ans d’existence l’année prochaine !

Pour marquer le coup et rendre hommage à la BMW R32, première moto produite par le constructeur en 1923, deux modèles exclusifs seront commercialisés dans une superbe série limitée intitulée "100 years" : une BMW R NineT et une BMW R18, chacune limitée à 1923 exemplaires. Livrée spéciale, accessoires et équipements de série... on fait le point sur ce qui s’annonce comme de futures motos collectors.

BMW R NineT "100 years" 2023

N’attendez pas un quelconque changement mécanique, la bien aimée R NineT restera ce qu’elle est : un roadster neo-rétro de caractère, motorisé par le fameux boxer de 1170 cm3 développant 109 ch et 116 Nm de couple. L’apport est avant tout esthétique, en témoignent sa livrée noire spécifique, ses liserés blancs, son réservoir et ses caches latéraux chromés et son capot de selle. Tout a été pensé pour évoquer la genèse de la firme du début des années 20.

Avec sa foule d’équipements de série, cette version "100 years" se veut résolument luxueuse. Des pièces et accessoires du catalogue "Option 719" habillent la machine : couvercles de carter moteur, couvre-culasses, couvercle de vase d’expansion, supports de selle, bouchon d’huile, leviers de frein et d’embrayages réglables, repose-pieds et rétroviseurs ronds en bout de guidon. Les roues à rayons "Classic", la selle biton et les pads sur le réservoir finissent d’accentuer le caractère "rétro" de cette édition anniversaire.

Enfin, la moto s’agrémentera du pack PRO et ses feux adaptatifs, ses poignées chauffantes, son régulateur de vitesse et ses modes de conduite.

D’ores et déjà disponible à la commande, la R NineT "100 years" est proposée au tarif - piquant ! - de 22 050 euros.

BMW R18 "100 years" 2023

La R18 reçoit le même traitement de faveur que sa consœur issue de la gamme "Heritage", à savoir une livrée mêlant du noir et du chrome, magnifiée par un double liserés blanc sur le réservoir. Un style que l’on retrouvera sur bon nombre de motos du constructeurs, BMW R 75/5 (voir notre émission dédiée) en tête !

Le gros custom bavarois se distingue néanmoins par sa selle gaufrée "diamant" noire et bordeaux "oxblood" et son silencieux agrémenté de garnitures percées laissant apparaître le fameux logo à hélice BMW en bout d’échappement. Un détail du plus bel effet !

Coté équipements, la R18 "100 years" se dote également du pack PRO, comprenant des feux de virage adaptatifs, une marche arrière, une assistance de démarrage en cote, un régulateur de vitesse, des poignées chauffantes, un bouchon de réservoir verrouillable et un système antivol.

Tout comme la R 1200 NineT, la BMW R18 "100 years" est actuellement disponible à la réservation contre 25 640 euros (ouch !).