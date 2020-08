MV Agusta équipe ses Brutale et Dragster 800 RR d’un embrayage intelligent, le « SCS »

À l’instar des MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso et RC, les récentes Brutale et Dragster 800 RR bénéficient du « Smart Clutch System » (SCS). Associé au shifter up and down de série, ce système d’embrayage intelligent écarte tout besoin d’actionner le levier gauche lors des passages de rapports, des phases d’arrêt et de départ. Bienvenue dans le (...)