Essai Kawasaki Z 125 et Ninja 125 : jeunes pousses (+vidéo)

Il n’y a pas que les grosses motos dans la vie, Kawasaki semble l’avoir enfin compris et propose aux plus jeunes une version « mini » et accessible de ses modèles phares : la Z et la Ninja. L’intérêt ? Fidéliser le fan de la marque, comme le fait déjà Yamaha avec ses YZF et MT-125 ou encore Suzuki avec ses GSX-S et GSX-R (...)