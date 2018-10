Nouveautés moto 2019 : la BMW R 1250 RT dans les pas de la GS (+vidéo)

Toute est dans le titre ! Alors que nous revenons juste de l’essai de la R 1250 GS, voilà que la GT de référence se présente à nous avec de nouveaux arguments. Et non des moindre puisque la « RT » bénéficie du tout nouveau moteur Boxer, appelé « Shift cam ». Plus de puissance, plus de couple, des équipements revus à la hausse, bref, la R 1250 RT se montre encore plus moderne, sophistiquée et performante. (...)