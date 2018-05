Harley-Davidson Bucherer Blue Editions : la moto qui valait un million

2 500 heures de travail manuel, 360 diamants, dont 1 de 5,4 carats, et 1 888 millions de francs suisses soit plus de 1 million d’euros. Beaucoup de chiffres et beaucoup de superlatifs. Est-ce utile et est-ce raisonnable ? Non. Mais nous ne parlons pas réellement d’une moto ici, mais plutôt d’une pièce d’orfèvrerie, de la Harley-Davidson Blue Editions conçue par l’horloger (...)