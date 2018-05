2éme hivernale… euh ! pardon, 2ème course side-car RSCM 2018

Croix en Ternois les 28 & 29 Avril 2018, encore un grand merci à Dany et Fernand Dieudonné pour cette rencontre annuelle. Commentaire général : c’est loin mais tellement agréable, convivial et la troisième course est réellement un plus sur ce circuit très apprécié. Nous avons été comme des coqs en pâte… ou plutôt en gelée… Brrrr le frima. La configuration de cette course taguée (...)