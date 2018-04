L’édito du Moto Magazine 346 d’avril 2018

Halte aux méthodes totalitaires ! Pour ceux qui ne l’auraient pas encore saisi, LREM signifie la République emmerde les motards (et vice-versa ?) et, plus généralement, les principes démocratiques, en ignorant voire en humiliant les représentants des associations, et même des institutions, du Sénat comme de l’Assemblée nationale. En effet, non content de balayer d’un revers de main la (...)