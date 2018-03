Honda Forza 300 (2018) : attaque frontale

2018 sera l’année du renouveau pour le Honda Forza 300. Oubliez les lignes GT et la position « canapé » des précédents scooters Forza (250 et 300). Avec une position de conduite entièrement repensée, le Forza 2018 - plus sportif et plus compact - entend séduire une clientèle plus jeune et tailler ainsi des croupières à un certain X-Max. Tout comme l’a déjà fait son petit frère de 125 (...)