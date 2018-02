Essai Honda X-ADV 2018 : subtiles améliorations (+vidéo)

Un an à peine après sa présentation, Honda fait subtilement évoluer son hybride X-ADV. Pour 2018, l’engin - toujours à mi-chemin entre scooter et trail - voit sa zone rouge repoussée un peu plus haut dans les tours histoire de lui donner un peu plus de sportivité et de sonorité. De quoi inquiéter le T-Max ? La réponse ici, avec cette vidéo réalisée en Espagne sur route et dans les (...)