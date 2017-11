SONS OF SPEED : Daytona Biketoberfest

Bonjour copain (et copine), Le revival vintage fait des ravages dans le monde de la motocyclette … Aujourd’hui il te faut le look hypster, barbe « négligée » (mais taillée au millimètre), le brélon dépouillé au possible (inroulable ?), vintage à mort (et tant pis si tu ne peux enquiller plus de 100 bornes) et bien sûr les fringues oldstyle qui vont avec … SINON T’ES PAS UN VRAI mon (...)